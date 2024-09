Addio a Paolo Radici dal tessile al vino | l’impresa nel cuore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Bergamo piange un imprenditore di successo.. Era nato a Bergamo il giorno di santa Lucia, il 13 dicembre 1946. Si è spento a Brescia nella mattinata di martedì 17 settembre. Un industriale solido e concreto che lasciava alla sua capacità di realizzare imprese lo spazio alle parole. Azionista e consigliere del CdA diGroup, tra i leader mondiali nella produzione di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate. Membro del Consiglio di Amministrazione di Itema – leader mondiale nell’industria meccanoe fornitrice di soluzioni avanzate per la tessitura. Membro del Consiglio di Amministrazione di Geogreen – gruppo nato nel 2000 come fornitore unico in Italia di energia perGroup, oggi è un player integrato di prodotti e di servizi nel campo delle energie rinnovabili e del gas naturale.