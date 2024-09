A luglio export in lieve calo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – A2024 l’registra unsu base mensile mentre mostra una sostenuta crescita su base annua. Lo rileva l’Istat spiegando che la crescita tendenziale delle esportazioni italiane asi colloca in un quadro di stabilità registrata per i primi sette mesi dell’anno e caratterizzata da una contrazione delle vendite verso i mercati dell’Unione Europea e un’espansione dell’verso l’area extra-Ue. L’incremento su base annua dell’riguarda tutti i settori, a eccezione di mezzi di trasporto e pelletteria, e tutti i maggiori paesi partner commerciali, a esclusione dell’Austria. Nei primi sette mesi dell’anno, il saldo commerciale è positivo per quasi 36 miliardi di euro. I prezzi all’import tornano a crescere su base mensile, dopo l’interruzione di giugno, e mostrano un’accelerazione della crescita tendenziale.