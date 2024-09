Young Boys vs Aston Villa – pronostico notizie sulle squadre formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una delle cinqueal debutto in Champions League in questa stagione, l’darà il via alla sua campagna per la fase di campionato martedì 17 settembre, facendo visita alloa Berna. Il primo incontro competitivo tra i due club avviene quando ilsta volando in Premier League e i padroni di casa sono in difficoltà all’inizio della difesa del titolo svizzero. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueDiventando l’11esima squadra inglese a partecipare alla Champions League vera e propria, l’tornerà finalmente nella competizione d’elite della UEFA dopo 41 anni di attesa, dopo che il club di Birmingham è entrato nelle prime quattroinglesi la scorsa stagione.