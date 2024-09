Tra le premiate ci sono Anna Laura Pausini ed Elodie Ma anche le donne dell' industria discografica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Per la prima volta in Europa, la cerimonia di premiazione del Billboard Women In Music andrà in scena stasera, lunedì 16 settembre, a Milano, presso lo storico Teatro Manzoni. Promosso dall’iconica rivista americana, è lo storico evento che dà voce all’empowerment femminile nel mondoa musica, celebrando lepiù influentimusicale. Dal 2007 ha premiato nomi del calibro di Madonna, Beyoncé, Lady Gaga e Taylor Swift. Quest’anno per la prima volta celebrerà il talentoe artiste ee professioniste del nostro Paese, in uno dei teatri più prestigiosia città.