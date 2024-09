Su Rai 1 Sempre al tuo fianco la fiction sulla Protezione Civile che causò l’incendio a Stromboli | Momenti drammatici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ha debuttato ieri sera su Rai 1al tuo, ladedicata allache ha causato, nel maggio del 2022, un incendio adurante le riprese mandando in fumo cinque ettari di macchia mediterranea. In 2.436.000 telespettatori pari al 15.6% di share hanno seguito la prima puntata con Ambra Angiolini nel cast e che ha vinto di misura la prima serata di domenica 15 settembre sul competitor, La rosa della vendetta trasmessa da Canale 5 e seguita da 2.317.000 telespettatori (15.1% di share). Eppure alla vigilia della messa in onda Carolina Barnao, assessora alla comunicazione, aveva spiegato, come riporta Qds.it: “Onestamente ritengo che sull’isola non la vedrà nessuno.