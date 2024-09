Smorfia e Bingo | un matrimonio di successo

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Laè una tradizione antica, profondamente radicata nella cultura popolare italiana, soprattutto al Sud e in particolare a Napoli. È un sistema simbolico che associa numeri a sogni, eventi e oggetti, permettendo di tradurre l’inconscio in cifre. Le sue origini affondano nell’antica Grecia, ma è nel cuore di Napoli che laha trovato la sua massima espressione, tramandata di generazione in generazione come un vero e proprio alfabeto culturale. Questa tradizione, ben nota a tutti coloro che giocano a tombola e, non è solo uno strumento per interpretare i sogni, ma è diventata parte integrante della vita quotidiana e dei momenti di convivialità, specialmente durante le festività.