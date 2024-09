Settimana Europea della Mobilità al via la campagna Ue per la mobilità urbana sostenibile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) La, che si svolge ogni anno dal 16 al 22 settembre, ha come obiettivo principale quello di promuovere l’adozione di modalità di trasporto più sostenibili. Tra queste spiccano il trasporto pubblico, l’usobicicletta, dei veicoli elettrici o anche semplicemente il camminare a piedi. Queste azioni sono mirate a ridurre l’impatto ambientale generato dal traffico urbano e a migliorare la qualitàvita nelle nostre città. Ogni anno l’evento si concentra su un tema specifico legato alla sostenibilità e alla, come la riduzione delle emissioni, la sicurezza stradale, l’accessibilità e il miglioramento dell’infrastruttura. Per l’edizione di quest’anno, il focus è sul “spazio pubblico condiviso”.