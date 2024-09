Ravenna restaurato il ' Grande Ferro R' di Alberto Burri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024. Con l’importante mostra dal titolo ‘oro’ ed allestita lo scorso autunno in occasione dell’VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo, la città diha voluto rendere omaggio ad, uno tra i importanti pittori del Novecento. Un’esposizione che ha proposto significativi cicli pittorici realizzati negli anni Novanta in stretta relazione con la storia artistica della città. Nello stesso periodorealizzò ‘R’, scultura metallica dipinta di rosso, acquisita dal gruppo Ferruzzi per donarla alla città die tuttora situata nel piazzale antistante il Palazzo delle Arti e dello Sport Mauro De André.