Open Arms | Boldrini ' da chi ci difendeva Salvini da naufraghi bambini e donne stuprate?'

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Matteodopo che la Procura di Palermo ha chiesto 6 anni di carcere, ha fatto video e interviste dicendo 'mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia'. Ma da chi ci doveva difendere? Da persone stremate, salvate in mare, scioccate, daviolentate? Da ministro dell'Interno, avrebbe dovuto difendere il Paese dalla criminalità organizzata, dalla corruzione, dal malaffare, non da poco più di un centinaio di disperati sopravvissuti a un naufragio". Lo dichiara Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "- prosegue l'ex presidente della Camera - ha utilizzato 147 migranti per fare il suo gioco, ha trattato delle persone come se fossero marionette nelle sue mani. Solo a seguito dell'intervento della magistratura queipoterono finalmente sbarcare.