M O Netanyahu convoca riunione urgente status quo Monte Tempio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (askanews) – Loquo deldel(Spianata delle Moschee), luogo sacro per ebraismo, cristianesimo e Islam, sarà al centro dellata per domani dal primo ministro israeliano Benjamin. Al meeting è previsto che partecipi un numero ristretto di ministri e i responsabili dell’apparato di difesa. Lo riferiscono i principali media ebraici tra cui Kan News e il Times of Israel. Laverterà sui rischi di sicurezza legati ai progetti di modifica ipotizzati dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, esponente di estrema destra, che potrebbero portare a una significativa escalation durante le imminenti festività ebraiche.