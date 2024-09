Lukaku ha giocato da 3! l’annuncio in diretta dell’ex azzurro gela tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Su, nonostante il gol e l’assist fatti a Cagliari, ci sono da registrare delle dichiarazioni che hanno fattore. Il Napoli ha battuto quest’oggi per 4-0 il Cagliari di Davide Nicola. Nonostante il risultato finale netto, gli azzurri hanno sofferto un bel po’ prima di riuscire a strappare il successo finale. La gara è stata sbloccata al 18’ da Giovanni Di Lorenzo, ma poi il team sardo ha avuto più di qualche occasione per pareggiare. Nella ripresa, invece, Romeluè salito in cattedra, visto che prima ha fornito un assist vincente a Kvaratskhelia e poi ha chiuso il match con la terza rete. Lo 0-4 definitivo è stato segnato poi da Buongiorno, ma questa sera a far rumore sono state alcune dichiarazioni sul centravanti belga.