Lo striscione fuori dallo stadio | Negligenza e indifferenza le vere responsabilità | Bergamo sveglia

(Di lunedì 16 settembre 2024). Non solo calcio, non solo festa. Il ritorno al Gewiss Stadium per i tifosi dell’Atalanta, in particolare alcuni gruppi della Curva Nord, è stata anche l’occasione per far sentire la propria voce su un tema che li ha riguardati in prima persona, ovvero quello del maltempo. Sono stati numerosi gli ultrà nerazzurri che sono scesi in campo in prima persona con badile e tanta generosità, aiutando concretamente chi ne aveva bisogno a spalare il fango che nella notte del 9 settembre ha riempito via Baioni, danneggiando un migliaio di abitazioni e attività commerciali. “09-09-2024: dalle prime ore vicini alla gente della nostra città,le” è la scritta che reca loesposto domenica (16 settembre) su viale Giulio Cesare, all’ingresso della Nord, con il logo del gruppo ‘Tanto tornano’.