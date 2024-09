Liga 2024 25 | il Rayo Vallecano ribalta l’Osasuna finisce 3-1

Leggi tutta la notizia su sportface

Il ritrova i tre punti nel posticipo della quinta giornata della /25. A Vallecas i padroni di casa rimontano e no, con il trionfo per 3-1 che li riporta alla vittoria dopo due sconfitte consecutive contro Barcellona ed Espanyol. A passare in vantaggio è la formazione di Pamplona, che sblocca la sfida dopo 27? con la rete di Raul Garcia de Haro. Nella ripresa però si concretizza la rimonta del, che prima pareggia con Abdul Mumin al 50?, poi sorpassa al 66? con Andrei Ratiu. Nel recupero Unai Lopez firma il definitivo 3-1 che lancia la formazione di Inigo Perez al settimo posto in classifica con 7 punti, al pari di un gruppone che comprende anche Osasuna e altre quattro squadre.