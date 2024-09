Lettera di un militare disperso nel 1943 originario di Piana di Monte Verna

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 16 settembre 2024)di. “Sembrerebbe una storia dimenticata che ha come sfondo la seconda guerra mondiale. In realtà, questa storia non è per niente persa.. Vi parliamo di Michele Mone, nato adi Caiazzo il 20 febbraio 1921, in forza, durante il secondo conflitto, presso la 1^ Batteria Divisione “Brennero” effettivo al 47° gruppo artiglieria contraerea da campo 75/46. La sua ultimaspedita è datata 13 agosto, poi di lui il vuoto (Ufficialmente irreperibile dal 6-6). Dunque dichiarato. Il pronipote Giuseppe Monaco da anni continua la battaglia per il suo ritrovamento, per una minima traccia che dia una risposta alle tante domande sul suo destino. Un suo compagno raccontò di averlo visto in fuga da un treno diretto in Germania, dunque forse fucilato.