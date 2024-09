Les Étoiles de Mougins | un Festival celebrato in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Situato nel cuore della Costa Azzurra, a pochi minuti da Cannes e Grasse, il pittoresco villaggio dinon è solo noto per il suo incantevole paesaggio e la sua qualità di vita, ma anche per il suo profondo legame con la gastronomia. Un legame che ha fatto di questo piccolo borgo una delle capitali culinarie della Francia e delintero. La storia diè indissolubilmente legata alla cucina, in particolare da quando, negli anni '50, un certo Célestin Véran, ex cuoco della marina militare francese, iniziò a preparare la sua famosa bouillabaisse per i ricchi turisti inglesi che frequentavano la Costa Azzurra. Da allora, la gastronomia è diventata parte integrante della vita del villaggio. Nel 1969, Roger Vergé, un visionario chef dell'Allier, si stabilì a, dapprima al Moulin dee poi all'Amandier.