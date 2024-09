Lecco stasera trasferta-trappola a Novara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilva acon la consapevolezza di poter far bene ma con l’attenzione dovuta ad una grande che è partita al rallenty. Reduce da due pareggi, quello a Trento e in casa col Lumezzane, ilcerca il colpaccio in casa di unche è ancora fermo al pari di Lumezzane alla prima di campionato. Mister Baldini avvisa però i suoi: "a mio avviso sta preparando una partita diversa dalle precedenti e noi per riuscire a portare a casa un risultato utile dobbiamo rimanere concentrati e giocare la nostra partita. Soprattutto dobbiamo stare attentissimi alle loro ripartenze, perché sono bravi a lasciarti giocare e ripartire. È il loro punto di forza". Poi il mister fa il punto sugli infortunati: "Celjak non è ancora al massimo e Zuberek non si è ancora allenato con la squadra.