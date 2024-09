Le carceri minorili sono sovraffollate | scoppia una rivolta nel penitenziario di Casal Del Marmo a Roma

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ennesimanelle. Questa volta è successo aDel), dove se ne contano tre nel giro di una settimana. “Il problema è il fallimento di una recente politica istituzionale senza progetti capaci di garantire misure preventive e riabilitative così come prevede la legge e che ha condotto al sovraffollamento delle”, commenta Pippo Costella, direttore di Defence For Children Italia. “Come dimostrano i dati rilevati dall’osservazione di Antigone, e come abbiamo noi stessi avuto modo di constatare come Associazione tramite le attività che conduciamo in alcuni IPM, a seguito delle nuove decretazioni, la popolazione carceraria minorile negli ultimi mesi è cresciuta esponenzialmente nel sistema dei 17 istituti penali presenti in Italia”, continua Costella.