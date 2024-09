Lavoro attivismo precarietà | le sfide delle nuove generazioni sul palco del Festival di Open

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024)e giovani saranno tra i protagonisti deldia Parma, dal 20 al 22 settembre. Tralavorativa, lotte per i diritti, eche faticano a farsi spazio, ildiventa ilscenico per discuterepiù urgenti del nostro tempo. Dalledinamiche che il mondo delsi trova ad affrontare, passando per le difficoltà dei precari, fino all’sempre più digitale. Scrittrici, esperte, economisti, attivisti e personaggi del mondo dello spettacolo prenderanno voce per affrontare temi caldi e cruciali per le. Non è unper giovani: perché l’Italia non riesce a trattenere gli under 30 Venerdì pomeriggio 20 settembre verrà affrontato il grande tema della fuga dei giovani talenti dall’Italia.