Italia prima della classe Sinner un ’balsamo’ Slam Da Bologna si vede Malaga

(Di lunedì 16 settembre 2024) Jannik entra sorridente nel tempioDavis. Felpa bianca, giacca nera: Berrettini appena locopre i ricci rossi tirandogli su il cappuccio. E in quel momento è un po’ come se fra compagni ci si passasse il balsamo: due singolari su due vinti contro la corazzata olandese di Griekspoor e Van De Zandschulp con in tasca il biglietto perda primi. Pizzico d’amaro con la sconfitta ininfluente del doppio Bolelli-Vavassori (7-6, 7-5) da Kolhof-Van de Zandschulp che quaifica l’Olanda al secondo posto e taglia fuori il Brasile. Una festa (quasi) totale a, iniziata già dal pomeriggio, quando il rosso di San Candido si presenta agli allenamenti. Abbracci con Tathiana Garbin e due chiacchiere (o forse qualche analisi tecnica, non lo sappiamo) con l’allenatore Vagnozzi, e quella tensione da Nazionale subito si allenta.