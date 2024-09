‘Ho ucciso mia madre’ su Sky Crime la storia di Gypsy Rose Blanchard

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dal 16 settembre, ogni lunedì alle 22:55, su Skye su Now va in onda Homia madre. La docu-serie in sei episodi esplora il controverso caso diche ha diviso e scioccato l’America nel 2015.è stata vittima di una finta sindrome di Münchhausen. In realtà, l’idea fu della madre Dee Dee. Per anni,è stata portata a credere di essere gravemente malata, costretta su una sedia a rotelle e sottoposta a trattamenti medici non necessari. In realtà, era Dee Dee a manipolare e falsificare le condizioni mediche della figlia. Lo scopo era quello di ottenere attenzione e benefici, creando una vita di inganno e controllo. All’età di 23 anni,scopre la terribile verità sulle sue presunte malattie.