Friuli Doc | superate le 500 mila presenze

(Di lunedì 16 settembre 2024) Spenti i riflettori sul concerto di Alex Britti, protagonista ieri sera, domenica 15, dell’applaudito spettacolo finale in piazza Libertà, si è ufficialmente conclusa la 30a edizione diDoc, la più grande manifestazione della regione. Iniziate le operazioni di smontaggio degli stand presenti in ben 24 luoghi diversi, tra vie e piazze, del centro storico è tempo ora di bilanci per quella che a detta dell’amministrazione comunale è stata un’edizione ricca di soddisfazioni. «Possiamo tranquillamente dire di aver sforato il tetto delle 500– commenta il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Venanzi. Ma quel che conta veramente è il grado di soddisfazione dei tanti operatori che già a metà pomeriggio della domenica avevano in molti casi finite le scorte».