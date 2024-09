Dagli occhiali per sentire alla pellicola che ti permette di prendere a martellate il cellulare | ecco i 6 oggetti high-tech più curiosi del futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Robottini integrati con l’intelligenza artificiale, phon di ultima generazione, app per controllare la propria casa edche permettono di. L’elenco si ferma qua anche se ci vorrebbero giorni per raccontare tutte le curiose novità – ed aggiornamenti – che le aziende presenti ad IFA 2024 hanno presentato nei rispettivi stand. Per dare maggiore contesto, IFA è una fiera tecnologica che, dal lontano 1924, ospita centinaia di multinazionali, brand e startup che hanno prodotti interessanti da comunicare al grande pubblico. L’esposizione berlinese si è conclusa poche ore fa, ed è giunto il momento di fare il punto su ciò che ci è risultato più interessante scoprire. Roborock Qrevo Curv L’azienda cinese Roborock ha lanciato sul mercato un robottino che potrebbe svoltare le faccende domestiche del