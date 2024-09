Conte e Grillo ai ferri corti la lettera dell’ex premier che minaccia di sospenderlo | Esternazioni incompatibili con il M5s

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024) Prosegue a colpi di missive la guerra interna al Movimento 5 Stelle tra il fondatore Beppee l’attuale presidente Giuseppe. L’exha messo nero su bianco una serie di questioni che puntano a mettere in un angolo, ribadendo che il Movimento non è una sua proprietà su cui può decidere in maniera padronale ma un’associazione politica le cui regole possono essere modificate di concerto con gli iscritti.mette in dubbio la «custodia dei valori fondamentali dell’azione politica del movimento e il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme statutarie», chesente di avere, ricordandogli che ciò si risolve in una moral suasion e di certo« non si estendono all’esercizio di un supposto diritto di veto o addirittura alla inibizione della consultazione assembleare su uno o più temi».