Come finisce il film Una famiglia | l’istinto materno di Maria non può restare silente

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il finale di Unadel 2017 con Micaela Ramazzotti è tutt’altro che liberatorio: pur riuscendo a resistere a Vincent,si ritrova in una situazione di estrema vulnerabilità. Sebbene riesca a rivendicare il diritto di tenere il bambino, la donna resta intrappolata in un mondo di dolore e abusi, lasciando lo spettatore con un senso di ambiguità e tristezza. Nell’ultimo atto della pellicola diretta da Sebastiano Riso,è incinta per l’ultima volta, scopre che una delle bambine vendute in precedenza è morta pochi mesi dopo la nascita. I genitori, che avevano acquistato il bambino illegalmente, rintracciano Vincenzo e chiedono la restituzione dei 50.000 euro. A quel punto, la coppia si trasferisce in una nuova città e si affida a un ginecologo senza scrupoli che li aiuta nel loro traffico. Dopo il parto,, lasciata sola, vede il neonato venduto a una coppia gay.