Ciclismo | presentati i Campionati Italiani di Pump Track un grande spettacolo a Ponte Buggianese

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 20924 - A completare il programma di tutti gli eventi tricolori della stagione 2024 in Toscana mancano ancora due manifestazioni. La prima è in programma domenica sul circuito di Albinatico nel comune diin provincia di Pistoia, che ospiterà i migliori atleti nazionali della disciplina emergente del, l’altra di Enduro il 6 ottobre all’Isola d’Elba. La rassegna tricolore in Valdinievole dipresso il Bike360, il moderno e innovativo circuito realizzato qualche anno fa per dare spazio ad una disciplina ancora oggi increscita. Si tratta di un circuito fatto di salite, discese e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie. Consi intende il gesto con cui si spinge con le gambe verso il basso in fase di discesa per aumentare la velocità , mentresignifica semplicemente percorso.