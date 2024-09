Caro Grillo ecco cosa potrei farti Conte la lettera che spinge i 5Stelle verso la scissione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il conflitto interno al Movimento 5 Stelle tra Giuseppee Beppeha raggiunto un nuovo livello di intensità. In unainviata al fondatore,critica duramente l’approccio di, accusandolo di distorcere il ruolo di Garante e di voler esercitare un veto sulle decisioni del partito, andando contro i principi democratici su cui si basa il Movimento. UNADURISSIMAha scritto parole di estrema durezza, pur calate in unsto in parte tecnico. Nella sua missiva, il leader deiha sottolineato come il potere del Garante non possa trasformarsi in un diritto di veto, ma debba limitarsi a una moral suasion. Il leader del Movimento rivendica il principio democratico, secondo il quale il potere sovrano di deliberare sulle singole questioni spetta all’assemblea degli iscritti.