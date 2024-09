Billie Jean King Cup 2024 | tutte le convocate Italia con Jasmine Paolini ci sono Pegula e Osaka Niente Swiatek per la Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024)state diramatele convocazioni per quanto riguarda le finali diCup, nome che ormai da qualche anno ha sostituito quello ben noto di Fed Cup/Federation Cup. Si giocherà a Malaga dal 13 al 20 novembre: una situazione, questa, al limite del paradossale, o forse ben oltre, perché per due giorni ci sarà sovrapposizione con la Coppa Davis, al via in quegli stessi giorni al Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena con le sue Final Eight. Sarà il Canada a difendere il titolo conquistato un anno fa nella finale contro l’, e anche grazie a una settimana indimenticabile per Marina Stakusic, fattasi difficile da battere per tante nel contesto di Siviglia, dove si giocava all’interno di due campi coperti ricavati all’interno dello stadio La Cartuja.