Banca del Fucino sbarca a Bologna | Rapporto diretto con le imprese

(Di lunedì 16 settembre 2024) UN TERRITORIO sempre più ricco die sempre più povero di sportelli. E così, come spiega Francesco Maiolini (nella foto in alto), amministratore delegato delladel, l’istituto di credito laziale ha deciso di aprire una nuova filiale a, che inaugura oggi in viale Aldini 230/232. E a breve potrebbe arrivare anche una nuova apertura in Veneto. Dottor Maiolini, tante banche chiudono le filiali,delne apre di nuove, anche in Emilia-Romagna. Perché nuove filiali? "Ho visto i numeri delle chiusure degli sportelli in Emilia-Romagna, e devo dire che mi hanno colpito: dal 2015 l’Emilia-Romagna ha perso 1.000 sportelli su 3.000 e il numero di istitutiri che operano sul territorio si è dimezzato, passando da 43 a 23. Ada 11 banche si è passati a 5, e sono stati chiusi 225 sportelli su 716.