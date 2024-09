ATP Chengdu 2024 sorteggiato il tabellone Musetti prima testa di serie c’è Sonego

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lorenzo, Lorenzoe Fabio Fognini saranno tra i protagonisti del torneo ATP 250 di, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 18 al 25 settembre. Il toscano, numero 19 del mondo, si presenta all’appuntamento dadinumero 1 deled esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente del confronto tra Pavel Kotov e Christopher O’Connell, per puntare a un potenziale quarto di finale contro il francese Adrian Mannarino (favorito contro un qualificato e poi uno tra Zhou e Tseng). Lorenzoesordirà contro il giapponese Taro Daniel, poi in caso di passaggio del turno incrocerebbe lo statunitense Aleksandar Kovacevic o un qualificato. Il piemontese potrebbe puntare ad arrivare al quarto di finale contro il cileno Nicolas Jarry (bye e poi uno tra l’australiano Walton e lo slovacco Klein).