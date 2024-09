Amici 24 ecco quando inizia e chi prenderà il posto di Raimondo Todaro tra i prof

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Mancano pochi giorni e anche la nuova edizione di, il talent show condotto da Maria De Filippi,il via e il pubblico avrà modo di conoscere i nuovi alunni che potrebbero diventare le nuove star del mondo della musica e dello spettacolo, come è stato per tanti cantanti e ballerini che nel corso degli anni sono passati dalla scuola più famosa d’Italia. Proprio per la prima puntata della nuova edizione del programma, che andrà in onda domenica 29 settembre, mentre la prima registrazione è attualmente fissata per giovedì 26, c’è grande attesa. Per quanto riguarda i cantanti che potrebbero entrare quest’anno nella scuola, al momento non vi sono certezze, ma dopo Angelina Mango, LDA e Holden potrebbero arrivare altri due figli d’arte, ovvero il figlio del cantante Raf e del regista Gabriele Muccino.