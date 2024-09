Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) NOT 16.20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA NORD E VIA DI PRATICA DIREZIONEIN VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO A CIAMPINO TRA VIA DELL’AEROSCALO E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CONLA VIA DEL MARE DIREZIONEIN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA ALTEZZA VIA DI VERMICINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA CODE ALTEZA PALIDORO DIREZIONEINFINE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE Servizio fornito da Astral