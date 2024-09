Suicidio assistito la maggioranza blocca tutto La tecnica dilatoria

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Iltorna al centro del dibattito italiano, segnando un nuovo autunno 2024 di sconfitte per chi chiede una legge chiara e definitiva. Malati terminali e persone con gravissime disabilità continuano a intraprendere un "pellegrinaggio del dolore" verso la Svizzera, unico luogo dove possono ottenere il diritto a morire con dignità , o rimangono a combattere nelle aule dei tribunali italiani per far valere la loro libertà di scelta sul fine vita. La sentenza della Corte Costituzionale e l'inerzia politica Nel 2019, la Corte Costituzionale con la sentenza sul caso Dj Fabo aveva definito le possibilità e i limiti del, rendendolo legale in Italia in assenza di una legge. Tuttavia, la mancanza di una normativa chiara ha lasciato il Paese in uno stato di stallo.