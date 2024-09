Stadio Maradona previsto nuovo incontro per De Laurentiis | i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Novità sulloin settimana unper De: ecco di cosa si tratta “Tra i grandi obiettivi c’è la riqualificazione dele delle aree circostanti. Non vogliamo solo una struttura moderna e funzionale per i tifosi, ma vogliamo offrire anche un’esperienza unica tutti i giorni con aree commerciali e ristorazione, con un museo del Napoli”. Queste le dichiarazioni di Aurelio Depochi giorni fa, a margine dell’evento per presentare la partnserhip tra il Napoli e Sorgesana. Il patron partenopeo aveva poi aggiunto: “Aspettiamo il via libera del Comune per acquistare lo, e ci auguriamo che il Comune si liberi di questo costo, soprattutto in vista degli Europei nel 2032. Se non sarà possibile, opereremo da un’altra parte.