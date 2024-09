Spaccio e risse sotto le finestre Telecamere anti-degrado tra le vie Paglia e Bonomelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Buone notizie per i residenti di viae via, da anni alle prese con episodi die consumo di sostanze stupefacenti, soggetti alterati dall’alcol che bloccano i portoni delle abitazioni,con coltelli e cocci di bottiglia e minacce di morte ai pass. Al termine dell’incontro con il neo-costituito Comitato di via, l’assessore comunale alla Sicurezza Giacomo Angeloni ha infatti annunciato l’installazione, entro dicembre, di tre nuovenell’area (complessivamente saranno 25 i nuovi occhi elettronici in città ): all’incrocio tra viae via Novelli, tra via Novelli e viaoltre all’angolo via Novelli-piazzetta Spada, per il quale l’amministrazione comunale sta valutando la fattibilità con la questura. Le risorse sono già state stanziate.