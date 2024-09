Sempre al tuo fianco serie TV su Rai 1 | cast trama e quante puntate sono

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 15 settembre 2024) Arriva in prima visione in chiaro, laal tuo. A trasmetterla è Rai1 a partire dalle ore 21.30 di domenica 15 settembre.al tuoSara Nobili, vulcanologa di punta della Protezione Civile, è chiamata a indagare sulla misteriosa scomparsa di alcuni adolescenti nei Monti Sibillini. La scienziata, originaria di Stromboli e di recente trasferitasi a Roma, si trova a dover conciliare la sua vita personale, segnata da un recente divorzio, con le urgenti esigenze del suo lavoro.al tuoLaal tuosi compone attualmente di una stagione di 6 episodi. in onda da domenica 15 settembre in avanti.