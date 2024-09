Probabili formazioni Cagliari-Empoli | quinta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ledi, match delladi, in programma alle 18:30 di venerdì 20 settembre nella cornice dell’Unipol Domus. Appuntamento da ex per Davide Nicola, che pochi mesi fa ha condotto i toscani verso la salvezza all’ultima. Roberto D’Aversa vuole continuità dopo il buon avvio di campionato. Lo scontro diretto per la permanenza in massimasarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it nel corso della settimana vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Roberto D’Aversa. Ecco le– Gaetano pronto ad agire a supporto di Luvumbo e Piccoli con Marin e Prati (in vantaggio su Deiola) a centrocampo. Azzi e Augello sulle fasce. Zappa, Mina e Luperto i titolari in difesa, ma Palomino scalpita.– De Sciglio o Gyasi? Ballottaggio aperto.