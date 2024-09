Ospedale Murzi incontra i sindacati | E il piano di rilancio aziendale?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Mancanza di 6 primari, carenza di personale e sovracarico del pronto soccorso. Il sindaco Brunoha convocato un incontro con iper mettere sul tavolo le difficoltà dell’. Intanto il Comune ha attivato una email segnalazioniusl@comunefdm.it, a cui i cittadini possono rivolgersi. "E’ esiguo il rinforzo di personale – afferma il sindaco – che viene effettuato d’estate al pronto soccorso. Difficoltà riscontrate anche per il pronto soccorso pediatrico che, per i, sarebbe potuto essere un fiore all’occhiello in quanto il Versilia è uno dei pochi ospedali ad averlo, ma con sole due stanze e un solo pediatra ed un infermiere è difficile sopperire a tutte le necessità .