Non si può educare alla nonviolenza se si normalizza la guerra Anche a scuola

(Di domenica 15 settembre 2024) Oltre agli insopportabili omicidi di bambini nelle troppe guerre del pianeta, a cominciare dmattanza di Gaza, ci sono state recentemente due stragi in cui gli adolescenti sono stati carnefici, oltre che vittime, che è necessario non dimenticare. La prima strage è avvenuta in Italia, a Paderno Dugnano, nella quale un 17enne ha ucciso entrambi i genitori e il fratello dodicenne con un coltello da cucina. Di questa terribile vicenda è passato sostanzialmente sotto silenzio un particolare significativo emerso dai colloqui del ragazzo con gli inquirenti, ossia le sue dichiarazioni di pensare spessoe che avrebbe voluto andare a combattere in Ucraina.