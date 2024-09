Non parteciperò più a questi tornei | il clamoroso ritiro di Djokovic cosa cambia per Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Novakfa un passo indietro. Il campione serbo ha deciso di selezionale per bene ia cui partecipare e duinque tagliando fuori quelli, a suo dire, superflui. In conferenza stampa, il rivale numero uno di Jannik, ha annunciato la sua nuova strategia: "Torino non è affatto il mio obiettivo, a dire il vero, non inseguo le ATP Finals, non inseguo la classifica. Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei. Se giocherò gli altriquest'anno o in futuro, non posso dirlo adesso. Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli Slam, tutto il resto è meno importante". Insomma perci sarà un avversario in meno da battere in alcuniprestigiosi a cuinon parteciperà.