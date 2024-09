Napoli Conte spiazza su Meret | svelato un dettaglio incredibile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Antoniodurante la conferenza stampa post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alex: ecco quanto. Dopo la roboante vittoria contro il Cagliari all’Unipol Domus per 4-0, gli azzurri hanno raggiunto la vetta, finora in solitaria, aspettando l’Inter, tuttora impegnata in trasferta a Monza. Il sorpasso ai danni della Juventus è avvenuto ed a meno di una settimana dal match dell’Allianz Stadium, la sfida sembra già accendersi. Antonioè rimasto soddisfatto per quanto fatto dalche, nonostante il risultato schiacciante, ha vissuto dei momenti in cui ha rischiato di subire gol. Grazie ad un super Alex, gli azzurri hanno evitato più volte un pareggio che avrebbe complicato seriamente la partita. Sono 9 i punti in 4 partite ed è chiaro che il mister salentino può puntar forte sui suoi giocatori chiave.