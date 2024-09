Lo show del grande volley Firenze vola in finale Oggi ancora emozioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilè tornato a Imola. Nella splendida cornice del PalaRuggi con oltre 200 persone presenti sugli spalti, il Bisonte, squadra di pallavolo femminile militante in serie A, è stata la prima finalista del Trofeo McDonald’s perché ha battuto nella prima semila Consolini Omag/Mt San Giovanni Marignano, che invece disputa la seconda categoria nazionale, col punteggio di 3-0. Poi a seguire si è disputato il match tra la Roma, sempre nella massima serie, e le campionesse di Francia del Levallois Paris St. Cloud. Tornando al match inaugurale, le romagnole allenate dal coach Massimo Bellano sono state quasi sempre in vantaggio in tutti e tre i parziali ma, nei momenti decisivi, è venuta fuori la maggiore esperienza del team toscano. "Siamo soddisfatti del torneo – dice il presidente di Diffusione Sport Pasquale De Simone - dopo tanto lavoro per prepararlo.