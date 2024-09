La saga di Harry Potter diventa una serie TV

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 15 settembre 2024) Life&People.it La storia disembra non esaurirsi mai. L’emittente americana HBO ha annunciato l’apertura dei casting per individuare i nuovi volti che interpreteranno la previstatv dedicata al maghetto più famoso della letteratura e del cinema. L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo dei fan e riportato il personaggio creato da J.K. Rowling sulle prime pagine di tutto il mondo, quando si è saputo che la produzione sta cercando giovani attori tra i 9 e gli 11 anni di età, pronti ad impegnarsi in un progetto della durata di 10 anni. Un orizzonte temporale ampio che dimostra la volontà di raccontare l’intera. LadiIdeata dalla maestra britannica J.K. Rowling, la storia diè una dei fenomeni letterari più iconici e amati del mondo contemporaneo.