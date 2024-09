La peggiore delle ipotesi si è avverata | trovati i cadaveri di Susanna e della figlia le ultime drammatiche ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Si è conclusa in modo drammatico la scomparsamamma di 45 anni efiglioletta di tre nel trevigiano: i duesono statinel fiume Piave. La donna avrebbe posto in atto il suo tragico proposito, quello che aveva scritto nella lettera di 5 pagine trovata dal suo compagno nella casa di Miane (Treviso) dove annunciava di voler togliersi la vita con la sua piccola. Le ricerche erano riprese questa mattina in modo massiccio, dopo che ieri la sua auto, una Volkswagen Tiguan di colore bianco, era stata trovata vuota a Covolo di Pederobba e si sono concentrate nella zona del ponte di Vidor tristemente noto come luogo di suicidi là dove il fiume Piave è particolarmente violento. Sul posto stanno ancora operando le forze dell'ordine, i volontariProtezione civile e i Vigili del fuoco.