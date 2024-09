Italian Girl Make-Up | tutti ne parlano su TikTok

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 15 settembre 2024) Uno dei trend di bellezza che hanno definito l’estate e accompagneranno l’autunno 2024 è l’-Up: ma come si realizza? La bellezza Made in Italy colpisce sempre più ed è diventata persino virale su: tutto merito di un ultimo trend di bellezza prontamente ribattezzato come-Up, scegliendo come fonte d’ispirazione Monica Bellucci. Apparsa di recente sul red carpet nostrano in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, la diva ha sicuramente lasciato il segno anche in campo beauty.