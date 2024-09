Elezioni Figc Veneto | Giuseppe Ruzza rieletto presidente ma lo sfidante Zanon presenta ricorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Alte Ceccato (Vicenza), 15 settembre 2024 – Quarto mandato consecutivo pera capo del comitato regionaledella Federazione italiana giuoco calcio. A decretarlo ben 308 voti contro i 186 andati allo, il padovano Floriodella lista “Rinnovamento e lealtà”. È il dato emerso dall’assemblea elettiva, svoltasi al Pala Collodi di Alte Ceccato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Delle 647 società aventi diritto al voto, quelle presenti erano 501. Florio, però, ha annunciato di volerrein quanto, in base alla legge 106 del 2024, i presidenti uscenti (oltre il terzo mandato) devono ricevere oltre due terzi dei voti per essere rieletti. Ricorrerà dunque domani al Tar del Lazio.