Eccellenza Castelnuovo contro la Cuoiopelli | Satti c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Oggi, alle 15, al "Nardini" ilospita i biancorossi della, reduci dalla sconfitta casalinga di domenica scorsa con la Sestese. Per ilè, invece, il debutto, dopo che, sette giorni fa, l’ina Ponte Buggianese non si era disputato per l’allerta meteo che aveva consigliato al Comune la chiusura del campo. "Siamo al debutto in campionato – commenta l’allenatore Andrea Gatti (foto) – e i ragazzi sono pronti e vogliosi di iniziare con il piede giusto. Stiamo lavorando intensamente dal 5 agosto e questa prima partita rivelerà il livello di condizione raggiunto. Purtroppo mancheranno ancora diversi ragazzi, anche se i tre alle prese con problemi muscolari (Pera, Camaiani e) cominciano a vedere la via di uscita. Per loro non vogliamo accelerare il recupero, rischiando, magari, ricadute.