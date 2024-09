Coppa Davis Italia arbitra per la qualificazione dell’Olanda Ma il primo posto conta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Ora che l’è sicura dellaai quarti di finale in, per quella che potrebbe essere l’ultima volta dei gironi (per il 2025 filtra una voce legata al potenziale cambiamento di questa fase della manifestazione), c’è solo da determinare la posizione. E c’è anche da capire cosa succederà al team avversario: l’Olanda, o meglio i Paesi Bassi. Quella odierna, infatti, è una giornata decisiva non solo per i primi due posti del girone A a Bologna, ma anche per il terzo. Già, perché il Brasile, vincendo ieri, non solo ha eliminato il Belgio, ma ha anche messo sé stesso nella condizione di poter sognare i quarti di finale. Non dipende però dal Paese sudamericano la questione. L’, infatti, ha in mano sostanzialmente tutto quel che riguarda questo raggruppamento.