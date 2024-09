Coppa Davis 2024 l’Italia sfida l’Olanda con un obiettivo | il primo posto nel girone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) La vittoria del Brasile sul Belgio permette aldi evitare una domenica al cardiopalma, con la qualificazione alle Finals di Malaga già in tasca. Ci sarà occasione di vedere comunque del bel tennis, di celebrare Jannik Sinner che nel frattempo è arrivato a Bologna per stare con la squadra, ma soprattutto c’è ancora unnelda conquistare. E non sarà affatto facile, contro un’Olanda che ha la qualificazione in bilico e metterà in campo tutto per avere la meglio. Ad aprire la giornata con l’di portare a casa ilpunto dovrebbe esserci come al solito Matteo Berrettini, che in questi giorni a Bologna ha giocato da n°2 seguendo la classifica, ma ha agito da trascinatore e vero numero 1 in campo. Due partite complesse, contro due giovani di buon talento, su una superficie che in carriera non gli ha mai regalato poi così tante gioie.