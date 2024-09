Chiellini torna alla Juventus quale sarà il suo ruolo dopo il contratto da ambassador

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 15 settembre 2024) Lieto ritorno per i tifosi bianconeri, nemmeno troppo inaspettato: l’ex difensore e bandiera dellaGiorgiosi rimette in giocoVecchia Signora, ma questa volta come dirigente.aver appeso gli scarpini al chiodo e chiusa l’esperienza negli Stati Uniti, da manager oltre che in campo, il 40enne storico capitano anche dell’Italia vestirà i panni del capo delle relazioni della società con le istituzioni calcistiche, nazionali e internazionali. L’annuncio Ad annunciarlo è stata la stessacon un comunicato sul proprio sito, neldà il benvenuto all’icona bianconera, annunciando ilche ricoprirà. “Giorgionon ha mai smesso di essere bianconero – è la premessa del club – nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori.