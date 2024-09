Verso Milan-Venezia la Curva Sud contesta | spettacolo imbarazzante basta giustificazioni!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 14 settembre 2024), laSud si prepara allazione dopo il pessimo inizio di campionato: ecco il messaggio ai tifosi LaSud non ci sta e si prepara allazione dopo il pessimo inizio di campionato che ha visto ildi Paulo Fonseca conquistare solamente due punti in tre gare con Torino, Parma e Lazio. Un avvio difficile, molto di più del previsto. Ecco che allora il tifo organizzato ha mandato un messaggio alla società per mostrare tutto il proprio disappunto: “L’inizio campionato del nostroè stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa.”.